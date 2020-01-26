AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل استلام مهامها في الأمم المتحدة.. الرئيس السيسي يستقبل غادة والي ويتمنى لها النجاح في مهامها الدولية

الأحد 26/يناير/2020 - 05:24 م
الرئيس السيسى يستقبل
الرئيس السيسى يستقبل غادة والى
Advertisements
محمد عبد المنعم
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا. 

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن  الدكتورة غادة والي تقدمت للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد وايضا علي ثقته  لاتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن علي مدي ٦ سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي. 

 وقد أكد  الرئيس علي دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور  منظمه الأمم المتحده للجريمة والمخدرات في مواجهه التحديات العالميه والإقليمية، واهميه نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحه الفساد والجريمه المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، معربًا  عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنيًا لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.
قبل استلام مهامها في الأمم المتحدة.. الرئيس السيسي يستقبل غادة والي ويتمنى لها النجاح في مهامها الدولية
قبل استلام مهامها في الأمم المتحدة.. الرئيس السيسي يستقبل غادة والي ويتمنى لها النجاح في مهامها الدولية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الياباني يهنئ غادة والي لمنصبها الجديد بالأمم المتحدة

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

بعد تعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. رواد السوشيال ميديا يهنئون غادة والي .. شاهد

مدبولي يلتقى غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممى الرفيع.. ويؤكد: تركت بصمة واضحة وإنجازات ملموسة

غادة والي: اختياري وكيلا لسكرتير الأمم المتحدة يعكس تقديرا دوليا للدور المصري في الساحة الدولية

سحر نصر لـ غادة والي: المرأة المصرية قادرة على تولي أبرز المناصب الدولية

ترشيحاتنا

الترسانة يفتح تحقيقا في واقعة انتقال لاعبين إلى الزمالك مجانا.. صور

مازيمبي خدع الزمالك قبل مواجهة دورى الأبطال.. تفاصيل

الأهلى طالب عودته.. إنبي يرفض عرضا سعوديا مغريا لـ محمد شريف

الأسلحة الفتاكة.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي

قضية جديدة.. أحمد عز يطلب نقل نجليه من زينة لمدرسة أخرى

السودان يتأهب لجولة الحسم.. 60 ألف مشجع في مباراة الهلال والأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر