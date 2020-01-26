قبل استلام مهامها في الأمم المتحدة.. الرئيس السيسي يستقبل غادة والي ويتمنى لها النجاح في مهامها الدولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن الدكتورة غادة والي تقدمت للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد وايضا علي ثقته لاتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن علي مدي ٦ سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.



