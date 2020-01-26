السجيني لوزير التنمية المحلية: نود طمأنة المواطنين على تطورات ملف القمامة والمواقف

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في فصله التشريعي الأخير، ومطالب بحسم الملفات التي اقتحمها علي مدار السنوات الماضية، وعلي رأسها ملف القمامة والمواقف، لطمأنه المواطنين بشأن الجهود التي بذلت بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، بحضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، لاستعراض أخر جهود الحكومة بملف المواقف، مؤكدا أن هذا الملف من الملفات التى تم البذل فيها جهود كبيرة، ونتابعها بشكل مستمر مع الحكومة، التى أودعت في مضبطة اللجنة تقرير بأخر تطورات الملف بشكل كامل علي مستوي الجمهورية، ومن ثم سنعمل علي متابعه باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الفصل التشريعي قائلا:" القمامة والمواقف من الملفات الهامة ونود طمأنة المواطن علي آخر تطورات هذه الملفات قبل نهاية الفصل التشريعي".

وناشد النائب محمد أبو هميلة، عضو مجلس النواب ضرورة أن تتضمن رؤية تطوير المواقف جميع القري والعزب، وعدم اقتصارها علي مدن وعواصم المحافظات، مؤكدا أن الفوضي جراء عدم التنظيم أمر غير مقبول إطلاقا.

وتطرق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، لضرورة وضع رؤية حاسمة تجاه إشكاليات قرارات التخصيص التى تتم للأراضي والبيروقراطية التى تتم في إطارها، مشيرا إلي أن المواطن يئن جراء البطء في تطبيق قرارات التخصيص وعلي الحكومة التحرك أكثر في هذا الإطار.