AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استعدادا لصفقة القرن.. مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي من الضفة الغربية

الأحد 26/يناير/2020 - 06:29 م
وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
Advertisements
وكالات

 ذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية يتطرق فيه لأول مرة عن صفقة القرن التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم بعد غد الثلاثاء.

وحسب القناة 7 العبرية، سيعقد بينت قبل المؤتمر الصحفي لقاء عاجلًا وطارئًا مع قادة الجيش في الضفة الغربية للوقوف على الاستعدادات لمواجهة رد الفعل الفلسطيني بعد إعلان صفقة القرن المقرر الثلاثاء.

 وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هدد بحل السلطة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

 ونقلت الصحيفة عن عباس قوله إن صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية. ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة".

وبشكل منفصل، أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بعد غد الثلاثاء يوم للغضب، حيث يلتقى ترامب مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشطن، ويعلن عن تفاصيل صفقة القرن.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يطلق الخطة قبل أن يجتمع هذا الأسبوع مع نتنياهو وزعيم تحالف أزرق وأبيض بيني جانتس.

ووصفت وسائل الإعلام العبرية خطة إدارة ترامب بأنها الأكثر سخاء بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار شرعنة المستوطنات.. أبو مازن يفجر مفاجأة عن نتنياهو

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد عبر تكريس الاحتلال الإسرائيلي

ترامب يكشف الموعد الرسمي لصفقة القرن

قبل إعلان صفقة القرن.. الجيش الإسرائيلي يعلن التأهب والطوارئ

بنود صفقة القرن حول إقامة دولة فلسطينية.. تعرف عليها

قبيل إعلان صفقة القرن بساعات.. أول رد من الرئاسة الفلسطينية

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

الترسانة يفتح تحقيقا في واقعة انتقال لاعبين إلى الزمالك مجانا.. صور

التنبؤات الجوية يزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

دون مكياج.. موقف محرج لـ داليا مصطفى فى المطار.. فيديو

نجم الأهلي السابق: أمر وحيد ينقص فايلر ليتخطى حسن شحاتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر