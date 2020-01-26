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مرأة

بـ حزام أخصر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

الأحد 26/يناير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نجوى كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة. 

وظهرت نجوى بإطلالة شبابية وملابس كاجوال، مرتدية بنطلون أسود وبدى باللون الأسود، ونسقت مع هذه الاطلالة جاكيت انيق فرو به بعض الألوان المتداخلة من الأزرق والأبيض والأحمر، وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، ووضعت حزام جلد باللون الأحمر حول منطقة الخصر وهو ما كشف عن فقدان وزنها.

واعتمدت نجوى علي تسريحة شعر باللون البني المحمر بطريقة مموجة، واعتمدت ماكياجا بسيطا مع رسمة عين باللون الأسود لتحديد عينها.

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