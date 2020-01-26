AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ضد النجم الساحلي.. الشيخ يهدر فرصة هدف.. والشناوي ينقذ الأحمر

الأحد 26/يناير/2020 - 09:20 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
انتهت أول 15 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي النجم الساحلي والاهلي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وباغت احمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الاولي من الناحية اليسري ويتوغل بطريقة رائعه داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصدم بالدفاع وتخرج الي ركلة ركنية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب بن عمر فى الدقيقة 4.

وظهرت خطورة النجم الساحلي في الدقيقة السادسة بعدما حصل كريم عريبي على الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية لكن الشناوي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية، مرت بسلام على الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا.. فرجاني ساسي يهدر وأبو جبل ينقذ الزمالك أمام زيسكو في أول 15 دقيقة

مع انتهاء الشوط الأول.. الزمالك يهدر هدفين أمام زيسكو وأبو جبل ينقذ الأبيض

الزمالك يتعادل 1-1 أمام زيسكو فى دوري أبطال أفريقيا

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

الحاوي وليد سليمان | الأهلي يتقدم على بلاتينيوم بهدف مبكر

15دقيقة | هدف مبكر للاهلي وإصابة سعد ودخول ربيعه بدلا منه ..وبلاتينيوم يتراجع

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم بشكل نهائي مصير محمد عواد مع الفريق الأول

بالقوة الضاربة.. أجاي ومروان يقودان تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

غضب عارم من حكام تونس ضد عصام عبدالفتاح.. تفاصيل

120 مليونا.. سعر صادم لـ عقد الإماراتية أحلام الشامسي

في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. لماذا غارت منها شقيقتها نجاة وفاتن حمامة؟

نجم الأهلي السابق: أمر وحيد ينقص فايلر ليتخطى حسن شحاتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام