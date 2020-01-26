الأهلي ضد النجم الساحلي.. الشيخ يهدر فرصة هدف.. والشناوي ينقذ الأحمر

انتهت أول 15 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي النجم الساحلي والاهلي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





وباغت احمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الاولي من الناحية اليسري ويتوغل بطريقة رائعه داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصدم بالدفاع وتخرج الي ركلة ركنية.





وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب بن عمر فى الدقيقة 4.





وظهرت خطورة النجم الساحلي في الدقيقة السادسة بعدما حصل كريم عريبي على الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية لكن الشناوي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية، مرت بسلام على الأهلي.



ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.