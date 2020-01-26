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أخبار العالم

الملك عبد الله الثاني عن صفقة القرن: كلا وموقفنا معروف

الأحد 26/يناير/2020 - 09:47 م
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني وترامب
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وكالات

 أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم ، خلال زيارته محافظ العقبة أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية معروف.

وقال جلالته عن صفقة القرن "موقفنا معروف.. كلا وواضح جدا للجميع".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هدد بحل السلطة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

 ونقلت الصحيفة عن عباس قوله إن "صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة".

 وبشكل منفصل، أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بعد غد الثلاثاء يوم للغضب، حيث يلتقى ترامب مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشنطن، ويعلن عن تفاصيل صفقة القرن.

 وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يطلق الخطة قبل أن يجتمع هذا الأسبوع مع نتنياهو وزعيم تحالف أزرق وأبيض بيني جانتس.

 ووصفت وسائل الإعلام العبرية خطة إدارة ترامب بأنها الأكثر سخاء بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

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