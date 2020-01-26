أحمد الأحمر يواصل كتابة التاريخ بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

توج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ، بعد فوزه على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 ، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بمدينة رادس التونسية.





وتسلم أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس البطولة ، وسط فرحة هستيرية من زملائه في المنتخب ، بعد التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.



أحمد الأحمر واصل كتابة التاريخ ، وتسجيل اسمه بحروف من ذهب ، وبالأخص بعد التتويج بالبطولة الإفريقية مع المنتخب المصري ، ونستعرض بعض الأرقام القياسية التي حققها أحمد الاحمر في هذا التقرير:





- رفع أحمد الأحمر رصيده من بطولات كأس الأمم الإفريقية التي توج بها مع المنتخب المصري للبطولة الرابعة ، كأكثر لاعب يتوج ببطولة قارية مع منتخب بلاده ، حيث توج ببطولات 2004 ، 2008 ، 2016 ، 2020





- أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع الأندية ، بتحقيقه 19 بطولة قارية مع الأندية التي لعب لها





- أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادي واحد ، وهو نادي الزمالك ، بتحقيقه 12 بطولة قارية معه.





- أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم للأندية.