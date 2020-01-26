لجنة الجودة تختتم أعمالها بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

اختتمت اليوم لجنه الدعم الفنى من وحدة ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس زيارتها لكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والتى جاءت بهدف الاطمئنان على مدى إستعداد الكلية للتقدم للاعتماد البرامجى قبيل زيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة.





وكانت الزيارة قد بدءت بمقابله اللجنه مع أ.د. أسامة السيد مصطفى عميد الكليه والقيادات تلى ذلك لقاء مع السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ثم لقاء مع السادة اعضاء الجهاز الادارى ، ثم زيارة لكنترولات الدراسات العليا و البكالوريوس ، بجانب تقديم الدعم الفنى والفحص لوثائق البرامج لكل من : رساله واهداف البرنامج – قيادة وتنظيم البرنامج – الموارد الماليه والتسهيلات المادية – المعايير الاكاديميه ، ثم تقديم الدعم الفنى للدراسه الذاتيه.









وشهد اليوم الثانى حضور أ.د.رشا خفاجى مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعه وعقد لقاء مع ممثلي طلاب البكالوريوس من جميع الفرق والبرامج والخريجين وممثلي الاطراف المجتمعيه وتقديم الدعم الفني وفحص لوثائق برامج اعضاء هيئة التدريس – الطلاب- تصميم البرنامج – التعليم والتعلم وتقديم الدعم الفنى للدراسه الذاتيه.





إما اليوم الثالث من فعاليات الزيارة فتضمن زيارة المكتبه والمخازن واماكن الانشطة الطلابيه والمكاتب الادارية والعيادة الطبيه ومركز التقويم والقياس وتقديم الدعم الفنى وفحص وثائق كل من تقويم مخرجات التعلم – التعزيز والتطوير- مؤشرات البرنامج .



