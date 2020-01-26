AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجنة الجودة تختتم أعمالها بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

الأحد 26/يناير/2020 - 11:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قســم التعليــم
اختتمت اليوم لجنه الدعم الفنى من وحدة ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس زيارتها لكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والتى جاءت بهدف الاطمئنان على مدى إستعداد الكلية للتقدم للاعتماد البرامجى قبيل زيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

وكانت الزيارة قد بدءت بمقابله اللجنه مع أ.د. أسامة السيد مصطفى عميد الكليه والقيادات تلى ذلك لقاء مع السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ثم لقاء مع السادة اعضاء الجهاز الادارى ، ثم زيارة لكنترولات الدراسات العليا و البكالوريوس ، بجانب تقديم الدعم الفنى والفحص لوثائق البرامج لكل من : رساله واهداف البرنامج – قيادة وتنظيم البرنامج – الموارد الماليه والتسهيلات المادية – المعايير الاكاديميه ، ثم تقديم الدعم الفنى للدراسه الذاتيه.


وشهد اليوم الثانى حضور أ.د.رشا خفاجى مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعه وعقد لقاء مع ممثلي طلاب البكالوريوس من جميع الفرق والبرامج والخريجين وممثلي الاطراف المجتمعيه وتقديم الدعم الفني وفحص لوثائق برامج اعضاء هيئة التدريس – الطلاب- تصميم البرنامج – التعليم والتعلم وتقديم الدعم الفنى للدراسه الذاتيه.

إما اليوم الثالث من فعاليات الزيارة فتضمن زيارة المكتبه والمخازن واماكن الانشطة الطلابيه والمكاتب الادارية والعيادة الطبيه ومركز التقويم والقياس وتقديم الدعم الفنى وفحص وثائق كل من تقويم مخرجات التعلم – التعزيز والتطوير- مؤشرات البرنامج .

وضم فريق اللجنة أ.د. ايهاب عاطف – أ.د. عواطف بهيج – أ.د. هانى شفيق رمزي – أ.د. صالح عراقي – أ.د. دعاء منصور ابوالمعاطى ، و برئاسة أ.د. اسامة السيد مصطفى عميد الكلية – أ.د. سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب – أ.د.عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – أ.د. محمود حسن العطيفي مدير وحدة الجودة بالكلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمان جودة التعليم والاعتماد تنهى تجديد اعتماد تمريض المنصورة

المغربى يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمي خلال زيارته لهندسة بنها

ألسن عين شمس تستقبل زيارة الدعم الفني لاعتماد برامجها

فريق الاعتماد الأكاديمي يزور هندسة بنها

عميد ألسن عين شمس تستقبل لجنة الدعم الفني لاعتماد برامج الفرنسية والإيطالية

تمريض جنوب الوادي تستقبل لجنة الجودة للاعتماد بوزارة التعليم العالي

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سحر حمدي .. مشوارها من الرقص إلى قناة «اقرأ»

أحمد الأحمر يتسلم كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

باللون الأسود.. شاهد ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة من باريس

أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه على الهواء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن