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ثقافة

معرض القاهرة للكتاب.. أول ظهور جماهيري ليسرا بعد إعلان إصابتها بسرطان الدم

الأحد 26/يناير/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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طارق موسى
يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس غدا الاثنين ٢٧ يناير مع النجمة يسرا وذلك بقاعة السينما ولقاء مفتوح تديره علا الشافعى، فى الخامسة مساء. 

كانت يسرا تعرضت لعدة شائعات حول إصابتها بسرطان الدم.

ويحتفل المقهى الثقافى بمئوية الملك فريد شوقي بحضور بناته رانيا وعبير فريد شوقى، وذلك فى الثانية ظهرا بلازا ١.

يذكر أن المعرض افتتحه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء فى ٢٢ يناير  ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.
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