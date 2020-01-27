مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

كشفت مرسيدس رسميًا عن بعض التفاصيل الخاصة بـ E-Class المحدثة، والتي تستفيد من العديد من تقنيات العملاقة الألمانية.

يتوفر الجيل الحالي من E-Class في الأسواق منذ 2016، وترى مرسيدس من العام الحالي وقتًا مثاليًا لطرح تحديثات جديدة تتمثل في الخارجية ومصابيحها الجديدة في الأمام والخلف وكذلك التغييرات في الشبك الأمامي والصدامات الأمامية والخلفية.

تستمر التحديثات في التقنيات الخاصة بالسيارة وداخليتها التي ستحصل على مقود جديد والعديد من المواصفات قياسيًا بعد أن كانت متوفرة اختياريًا. التحديثات ستظهر كذلك في عدة خيارات من الجنوط وأنظمة القيادة المساعدة وأنظمة الأمان.

تحديثات المحركات ستصل إلى الفئات الهجينة فقط وستحتفظ محركات الوقود بأماكنها وخياراتها كما هي الآن. لم تؤكد مرسيدس موعد الكشف الرسمي ولكنها قالت أنها ستصل إلى الأسواق الأوروبية أولًا في صيف العام الحالي ما يعني الكشف عنها قريبًا جدًا.