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زينة تتحدث عن علاقتها بـ تامر حسني قبل عمله بالفن

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:03 ص
تامر حسني وزينة
تامر حسني وزينة
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة زينة، إنها كانت تربطها علاقة صداقة قوية مع الفنان تامر حسني منذ فترة كبيرة حتى قبل بداية عملها في مجال التمثيل.

وأضافت زينة خلال تصريحات تليفزيونية، أنها قالت لتامر حسني أثناء مشاركتها معه في "الفلوس": "أنت يلا بتمثل حلو جدا".

وتابعت «زينة» أنها ظهرت في فيلم "الفلوس" بدور جديد غير تقليدي، مشيرة إلى أن تدريباتها استعدادا لدورها في فيلم «الفلوس» كان مداعبة مع خالد الصاوي وتامر حسني.

وأوضحت «زينة» أن فريق التدريب الذي استعان به منتج الفيلم كان رائع جدا، متابعة : «أنا في الأكشن أعجبكم أوي، وأنا صغيرة كنت بلعب رياضات عنيفة جودو وكرة قدم وسباحة وأخذت بطولات».

وأشارت «زينة» إلى أن المقالب بين تامر حسني وخالد الصاوي خارج الفيلم كانت أكثر من داخل الفيلم، وخالد الصاوي دائما كان يختفي ويقول انه لم ياتي إلى الفندق، مؤكدة أن العمل مع خالد الصاوي ممتع وهو شخصية طيبة جدا.

ولفتت إلى أن خالد الصاوي ممثل عظيم ومحمد سلام كوميدي كبير وهو خفيف الظل حتى في الحياة الطبيعية وقنبلة ضحك وبيكسر الدنيا، مشيرة إلى أن عائشة بن أحمد فنانة جميلة تشبة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وهي صغيرة.

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 مارس المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، للمحامي عمر عبد الرحمن، دفاع أحمد عز، والذي طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من بيان مصروفات المدرسة المقيد بها التوأم زين الدين وعز الدين، وكذا بيان الحالتين العلمية والاجتماعية لهما، ولأقرانهما من أفراد أسرة "زينة".

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بان مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت قد قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهم لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري، لجلسة 13 فبراير.

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بان مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس،قد قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة عز الدين، وزين الدين احمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.
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