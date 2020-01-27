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فن

21 Savage يفوز بجائزة أفضل أغنية راب بـ جرامي

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:56 ص
21 Savage
21 Savage
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سعيد فراج
فاز مغني الراب الأمريكي 21 Savage، بجائزة أفضل أغنية راب، خلال حفل توزيع جوائز جرامي في دورته الـ62 لعام 2020، وذلك عن أغنيته a lot ft. J. Cole. 

أغنية 21 Savage تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في شهر فبراير عام 2019، وحصدت أكثر من 200 مليون مشاهدة حتى الآن. 

من جهة أخرى تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 

وظهرت ريهانا مع DJ Khalid على السجادة الحمراء في كامل أناقتها مرتدية فستان ذهبي في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل. 

وحضرت ريهانا حفل عشاء الجرامي كمدعوة وليست منافسة على الجوائز الموسيقية بسبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة لانشغالها بماركتها العالمية fenty.

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