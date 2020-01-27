زينة: أحمد عز قالي إنه هيوثق عقد زواجنا في القنصلية بأمريكا

قالت الفنانة زينة إن الفنان أحمد عز أكد لها إنه وثق زواجهم المدني في القنصلية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضافت «زينة» خلال تصريحات تلفزيونية، إنها ليست حزينة في من أي شئ حدث خلال الفترة الماضية، موضحة أنها ذهبت إلى القنصلية لاستخراج وثائق سفر لعودته أبنائها إلى مصر.





وأشارت "زينة" إلى أن أحمد عز رفضت الذهاب معه الى القنصلية في أمريكا لتوثيق عقد الزواج، بعد ان أقاموا احتفالية بالزواج مع أصدقائهم.





وأوضحت "زينة" أن أحمد عز كان شخصيته مختلفة وكانت تثق فيه ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتقي بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.





وأضافت «زينة»: «هى الناس عايزة تفهم ليه، وانا مش عايزة أفهم حاجة عن حد، وعايزة أقفل على نفسي وعن حياتي الشخصية لانها متخصش حد».