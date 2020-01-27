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فن

جائزة أفضل أداء راب بـ جرامي تذهب لـ نيبسي هاسل ورودي ريتش وهيت بوي

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:53 ص
نيبسي هاسل ورودي
نيبسي هاسل ورودي ريتش وهيت بوي
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سعيد فراج
فاز كل من نيبسي هاسل ورودي ريتش وهيت بوي، بجائزة أفضل أداء راب عن أغنية Racks In The Middle، في حفل توزيع جوائز GRAMMY الـ62. 

من جهة أخرى تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 

وظهرت ريهانا مع DJ Khalid على السجادة الحمراء في كامل أناقتها مرتدية فستان ذهبي في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل. 

وحضرت ريهانا حفل عشاء الجرامي كمدعوة وليست منافسة على الجوائز الموسيقية بسبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة لانشغالها بماركتها العالمية fenty. 
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