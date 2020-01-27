روزاليا تحصد جائزة أفضل ألبوم لاتيني بـ جرامي 2020 عن ألبوم El Mal Querer

فازت المطربة الإسبانية روزاليا بجائزة كأفضل ألبوم لاتيني، عن ألبومها El Mal Querer، وذلك في حفل توزيع جوائز GRAMMY في دورته الـ62 لعام 2020.

من جهة أخرى تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.





وظهرت ريهانا مع DJ Khalid على السجادة الحمراء في كامل أناقتها مرتدية فستان ذهبي في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل.





وحضرت ريهانا حفل عشاء الجرامي كمدعوة وليست منافسة على الجوائز الموسيقية بسبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة لانشغالها بماركتها العالمية fenty.