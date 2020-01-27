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أخبار العالم

تصريحات شديدة اللهجة من الخارجية الأمريكية إلى الحكومة العراقية

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالبت الخارجية الأمريكية من الحكومة العراقية الوفاء بتعهداتها بشأن حماية منشآت الولايات المتحدة في العراق من أي اعتداء. 

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى سكاي نيوز إنه منذ سبتمبر وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات التي تدعمها على أمريكيين في العراق. 

وأضاف أن: " الوضع الأمني لا يزال متوترا والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديدا لذلك نحن متيقظين دائما". 

وكشفت فضائية سومرية نيوز العراقية عن وقوع عدد من الاصابات جراء القصف الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ومبنى السفارة الأمريكية. 

وقالت الفضائية العراقية إن المروحيات بدأت في إخلاء الموجودين داخل السفارة. 

وأضاف مصدر أمني إلى السومرية نيوز أن القصف أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون الكشف عن جنسياتهم. 
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