إصابة 27 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق أبو سمبل - أسوان.. صور





وكان قد تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بتصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل بالطريق البرى أبو سمبل أثناء عودته من الخرطوم.





وقد أسفر الحادث عن إصابة 27 شخصًا وتم الدفع بأكثر من 12 سيارة إسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لإتخاذ الإجراءات لهم.





وتم تحرير محضر بالواقعة , وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تعرض 27 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل بمنطقة جرف حسين بين طريقى أبوسمبل البرى/ أسوان.