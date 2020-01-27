رجل قوي أعاد لي شبابي.. مسنة بريطانية تقع في غرام شاب مصري.. صور

"المصري معروف بجبروته وقوته".. عبارة مصرية أصيلة تمجد في الرجل المصري، لتؤكد عليها سيدة بريطانية وبقوة بعد أن وقعت في غرام شاب مصري ويقدمان على خطوة الزواج.





فقد تستعد سيدة بريطانية متقاعدة تبلغ من العمر 80 عامًا للزواج من حبيبها المصري الذي يدعى "محمد أحمد" البالغ من العمر 35 عامًا، إلا أنها شعرت معه بالسعادة الغامرة على الرغم من فارق السن والذي وصل لـ 45 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

التقت "إيريس جونز" بـ "محمد" العاطل عن العمل، على Facebook قبل أن تتوجه إلى القاهرة لتبدأ قصة حب عنيفة بينهم، حتى أنهم قررا الزواج بعد 4 أيام من لقائهم ولكن تعطلت الفكرة بسبب الأوراق الرسمية.





غادرت "إيريس" إلى بلادها وتستعد للعودة إلى مصر مرة أخرى تى إتمام ،الزواج، وقالت لصحيفة صنداي:"كان الأمر لا يصدق، شعرت معه وكأنني شابة في العشرينات مرة أخرى، فلم يكن الأمر سهلًا ولكن محمد محبًا ورومانسي جدًا وراجل في كل شيء، أفضل شيء في حياتي إن التقيت به".





لتكن هذه هي الزيجة الثانية لـ"إيريس" فقد انفصلت عن زوجها الأول بعد ان دام زواجهما أربعة عقود، ولديهما أبناء هم ستيف 54 سنة ، ودارين 53 سنة.





وأشارت "إيريس"إلى ان محمد يحبها بالفعل ولا يفككر في أمر ثروتها:"قالت: 'إذا كان يتزوجني من أجل ثروتي فسوف يخيب ظنه للأسف لأنني لا أملك المال، فأنا أعيش بفضل معاش تقاعدي".





تعيش إيريس في منزل من طابق واحد بقيمة 220،000 جنيهًا إسترلينيًا وتنفق من معاش تقاعدي وإعاقة بقيمة 200 جنيه إسترليني في الأسبوع.





كان من المفترض ان يسافر محمد إلى بريطانيا للعيش مع زوجته "إيريس" ولكن رفضت أوراق الفيزا المقدمة لعدم وجود حساب بنكي، فاستقر الزوجين على ان تأتي "ايريس" للعيش مع محمد في مصر بعد حفل الزفاف.