أخبار الرياضة.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي.. حقيقة خلافات الجهاز الفني لمنتخب مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





اقترب لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عمار حمدي من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية بشأن لحاق مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الختامية من دور المجموعات.





قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استئناف تدريبات الفريق غدًا الإثنين، في الواحدة ظهرًا، بعد الفوز مساء اليوم الأحد على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المرحلة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





تحدث حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي عن انتقاله للقلعة الحمراء، بجانب موقف الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





كشف سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن حقيقة وجود خلافات داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.





كشف حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي عن موعد عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة.