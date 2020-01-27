من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور

حظى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، بمشاركة عربية وخليجية واسعة، حيث تشارك عدة دول عربية بعدد غير محدود من الأجنحة.





وبرزت خلال التظاهرة الثقافية التى احتضنت العديد من الدول، مشاركات كل من الكويت، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المغرب، الجزائر، السودان، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية كالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.





وضمت جدران الأجنحة المشاركة عددا كبيرا من الكتب والموسوعات فى جميع المجالات، والتى تسرد تاريخ وواقع الحياة في تلك البلدان ومراحل تطورها، فيما لاقت إقبالا واسعا من رواد المعرض مع حركة رواج لبيع الكتب.





الجدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويزوره نحو 4 ملايين شخص سنويا وتصل عدد الأجنحة في المعرض بدورته الـ51، 808 أجنحة (بزيادة 86 جناحًا)، وعدد الناشرين والجهات الرسمية والأجنبية 900 دار نشر وجهة، (بزيادة 153 دار نشر وجهة).





كما يصل عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 398 دار نشر، عدد التوكيلات 43، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 75 دار نشر، عدد التوكيلات 3، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 121 دار نشر، عدد التوكيلات 36.





وتبلغ عدد مكتبات سور الأزبكية 41 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي وإلكتروني) 7 منصات، فضلًا عن عدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 3، وعدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، بإجمالي 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا.





ويأتي إجمالي عدد الأنشطة: 925 فعالية، وعدد المشاركين في الفعاليات: 3502 مشارك، وعدد الدول المشاركة 38 دولة (بزيادة ثلاث دول يأتي شعار المعرض: مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع، وتحل جمهورية السنغال، ضيف الشرف، كما يأتي العالم المفكر الراحل جمال حمدان، شخصية المعرض بدورته الـ51.