AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:46 ص
دول الخليج تشارك
دول الخليج تشارك بمعرض الكتاب الدولى 2020
Advertisements
ميس رضا
حظى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، بمشاركة عربية وخليجية واسعة، حيث تشارك عدة دول عربية بعدد غير محدود من الأجنحة.

وبرزت خلال التظاهرة الثقافية التى احتضنت العديد من الدول، مشاركات كل من الكويت، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المغرب، الجزائر، السودان، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية كالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وضمت جدران الأجنحة المشاركة عددا كبيرا من الكتب والموسوعات فى جميع المجالات، والتى تسرد تاريخ وواقع الحياة في تلك البلدان ومراحل تطورها، فيما لاقت إقبالا واسعا من رواد المعرض مع حركة رواج لبيع الكتب. 

الجدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويزوره نحو 4 ملايين شخص سنويا وتصل عدد الأجنحة في المعرض بدورته الـ51، 808 أجنحة (بزيادة 86 جناحًا)، وعدد الناشرين والجهات الرسمية والأجنبية 900 دار نشر وجهة، (بزيادة 153 دار نشر وجهة).

كما يصل عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 398 دار نشر، عدد التوكيلات 43، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 75 دار نشر، عدد التوكيلات 3، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 121 دار نشر، عدد التوكيلات 36.

وتبلغ عدد مكتبات سور الأزبكية 41 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي وإلكتروني) 7 منصات، فضلًا عن عدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 3، وعدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، بإجمالي 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا.

ويأتي إجمالي عدد الأنشطة: 925 فعالية، وعدد المشاركين في الفعاليات: 3502 مشارك، وعدد الدول المشاركة 38 دولة (بزيادة ثلاث دول يأتي شعار المعرض: مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع، وتحل جمهورية السنغال، ضيف الشرف، كما يأتي العالم المفكر الراحل جمال حمدان، شخصية المعرض بدورته الـ51.
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
من قلب القاهرة.. أشقاء عرب يشاركون فى معرض الكتاب الدولى 2020.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند النعسانى: معرض الكتاب الدولى حدث سنوى ضخم ينتظره المواطنون كل عام

محمد جاد : عدد زوار معرض الكتاب 2 مليون مواطن سنويا

تعرف على قيمة تذكرة دخول معرض الكتاب 2020

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "مصر إفريقيا: ثقافة التنوع"

إيناس عبد الدايم: رئيس الوزراء أشاد بتنظيم معرض الكتاب

سعرها يصل لـ 4 جنيهات.. زحام شديد بجناح بيع هيئة الكتاب والأسعار السبب

ترشيحاتنا

الصين: مصدر فيروس كورونا الجديد سوق للمأكولات البحرية في ووهان

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

صلاح وميسي ورونالدو وترامب .. مشاهير العالم ينعون أسطورة كرة السلة كوبي براينت

سوء الأداء الأفريقي وتدوير اللاعبين.. هل يستحق فايلر الانتقاد؟.. الأرقام ترد عن السويسري

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق فى أحداث شغب مباراة مصر وتونس.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

كيا فى أزمة والسبب ارتفاع الطلب على تيلورايد.. صور

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور