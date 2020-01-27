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رياضة

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بحسم مواجهات فبراير

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لاعبيه بغلق ملف مباراة النجم الساحلي، التي أقيمت مساء أمس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. 

وكشف مصدر خاص أن فايلر تحدث مع لاعبيه عقب المباراة طالبهم فيها بالتركيز في المباريات المقبلة وعلي رأسها الهلال السوداني والتي يبحث الجميع فيها عن الفوز في الخرطوم لضمان التأهل لدور الــ8 . 

وقال فايلر للاعبيه أنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة التي تشهد مباريات من العيارا لثقيل أولها مواجهة الهلال السوداني السبت ثم بيراميدز وطلائع الجيش واالزمالك مرتين أحدهما في السوبر المصري ثم الدوري. 

وأكد  المدرب السويسري علي لاعبيه أنه لن يقبل اي تهاون خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل مواجهات عنيفة تنتظره في الشهر المقبل ستكون حاسمة في مشوار الدوري المحلي وبطولة السوبر.
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