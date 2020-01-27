ألسن عين شمس تواصل إطلاق سلسلة دوراتها التدريبية في المجالات المتنوعة

وأوضحت أن الدورات هي دورة في قواعد ومحادثة في اللغة الروسية، دورة في الترجمة السياسية ومصطلحات الأمم المتحدة، دورة في الأخطاء اللغوية الشائعة في اللغة العربية، دورة في ترجمة الأفلام SUBTITLING، دورة في الترجمة الطبية MEDICAL TRANSLATION، دورة في القواعد العامة للغة الألمانية، دورة في الترجمة القانونية في اللغة الألمانية، دورة في CAT TOOLS، دورة في مهارات الكتابة في اللغة العبرية للمبتدئين، دورة في اللغة العبرية للمبتدئين، دورة في الاستماع و المحادثات في اللغة العبرية، وهناك أيضًا بعض ورش العمل التى ستعقدها وحدة رفاعة وستكون أول ورشة عمل هي الأخطاء اللغوية الشائعة في اللغة الفرنسية (مدة الورشة 5 ساعات).وتصل مدة كل دورة إلى 16 ساعة بواقع 8 محاضرات مقسمة يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس، أبريل للقادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.