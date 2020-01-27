بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين شوشة.





بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين إصابة كل من : ايمان شعبان محفوظ 25 سنه مقيمه في قريه حلوه مركز مطاي مصابة بكسر بالضلوع اشتباه مابعد الارتجاج، ماهر حماده محمود، 15 سنه، مقيم في مركز مطاي، عامل مصاب، مصاب بكسر في الساق اليسرى، عبد المالك محمد ابو هشيمه، 25 سنه، مقيم في قريه حلوه مركز مطاي، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، عبير شعبان محفوظ، 16 سنه، مقيم بمركز مطاي، مصابه بكدمات شديده بالجسم، فرج عبد السلام عبد الحميد، مقيم بقريه ابجاج الحطب، مركز مطاي، 22 سنه، مصاب بكدمات الضلوع والساق اليسرى، نادي عمران محمد، 17 سنه، مقيم في قريه مطاي، مصاب بجرح في فروه الراس بطول 2سم، وسحجات وكدمات بالجسم، عبد الرحمن محمد عبد الحميد فرج، 12 سنه،مقيم في قريه حلوه مركز مطاي، مصاب كدمات بالوجه، حمدي محمد صلاح، 17 سنه، مقيم بقريه حلوه مركز مطاي مصاب بسحجات و كدمات بالجسم، سنية عبد الكريم جاد الله، 48 عام، مصابه اشتباه كسر في الذراع اليمنى واشتباه مابعد الارتجاج سمير ربيع رمضان 16سنه مطاي في سحجات وكدمات، عبده محمد ابو هشيمه 18 سنه مقيم في قريه بمطاي مصاب بسحجات وكدمات .



