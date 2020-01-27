AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:08 ص
حوادث السيارات
حوادث السيارات
Advertisements
أيمن رياض
أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين شوشة.

بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين إصابة كل من : ايمان شعبان محفوظ 25 سنه مقيمه في قريه حلوه مركز مطاي مصابة بكسر بالضلوع اشتباه مابعد الارتجاج، ماهر حماده محمود، 15 سنه، مقيم في مركز مطاي، عامل مصاب، مصاب بكسر في الساق اليسرى، عبد المالك محمد ابو هشيمه، 25 سنه، مقيم في قريه حلوه مركز مطاي، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، عبير شعبان محفوظ، 16 سنه، مقيم بمركز مطاي، مصابه بكدمات شديده بالجسم، فرج عبد السلام عبد الحميد، مقيم بقريه ابجاج الحطب، مركز مطاي، 22 سنه، مصاب بكدمات الضلوع والساق اليسرى، نادي عمران محمد، 17 سنه، مقيم في قريه مطاي، مصاب بجرح في فروه الراس بطول 2سم، وسحجات وكدمات بالجسم، عبد الرحمن محمد عبد الحميد فرج، 12 سنه،مقيم في قريه حلوه مركز مطاي، مصاب كدمات بالوجه، حمدي محمد صلاح، 17 سنه، مقيم بقريه حلوه مركز مطاي مصاب بسحجات  و كدمات بالجسم، سنية عبد الكريم جاد الله، 48 عام، مصابه اشتباه كسر في الذراع اليمنى واشتباه مابعد الارتجاج سمير ربيع رمضان 16سنه مطاي في سحجات وكدمات، عبده محمد ابو هشيمه 18 سنه مقيم في قريه بمطاي مصاب بسحجات وكدمات .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قلوصنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة ببني سويف

بالأسماء .. إصابة 12 شخصا بينهم 9 عمال في حادثي تصادم بـ بني سويف

بالأسماء.. إصابة 11 راكبا في حادث انقلاب تروسيكل بـ بني سويف

دماء على الطريق السريع.. إصابة 19 شخصا في ثلاث حوادث متفرقة بـ قنا والبحيرة وبني سويف.. والداخلية تقدم 13 نصيحة لسائقي السيارات

مصرع شخصين وإصابة 11 بينهم 3 أطفال في حوادث متفرقة ببني سويف

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من مؤسسة بيل جيتس الخيرية لـ مواجهة فيروس كورونا القاتل

زينة مطلوبة على جوجل بعد كشف تفاصيل علاقتها بـ أحمد عز

عقوبات صارمة تنتظر تونس بعد اعتداء الجمهور على منتخب اليد.. تعرف عليها

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 27 -1- 2020 .. فيديو

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور