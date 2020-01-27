بث مباشر.. مدبولى يشهد افتتاح مؤتمر الأزهر نائبا عن الرئيس السيسي

حرصًا من موقع صدى البلد الاخباري، على تقديم خدمة إخبارية مميزة، نقدم لكم بثا مباشرا من الأزهر الشريف، حيث يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاثنين، افتتاح مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي"، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى الرئيس السابق عدلي منصور، ومستشار رئيس الجمهورية مهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء المعنيين بالعديد من الدول العربية والإسلامية.
ويهدف المؤتمر لصياغة إستراتيجية علمية شاملة تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية تجديد الخطاب الديني بما يسهم في نهوض الأمة ورقيها ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية.