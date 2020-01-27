بث مباشر.. مدبولى يشهد افتتاح مؤتمر الأزهر نائبا عن الرئيس السيسي

حرصًا من موقع صدى البلد الاخباري، على تقديم خدمة إخبارية مميزة، نقدم لكم بثا مباشرا من الأزهر الشريف، حيث يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاثنين، افتتاح مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي"، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



