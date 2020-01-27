AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بث مباشر.. مدبولى يشهد افتتاح مؤتمر الأزهر نائبا عن الرئيس السيسي

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:14 ص
رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
Advertisements
إيمان طلعت
حرصًا من موقع صدى البلد الاخباري، على تقديم خدمة إخبارية مميزة، نقدم لكم بثا مباشرا من الأزهر الشريف، حيث يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاثنين، افتتاح مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي"، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى الرئيس السابق عدلي منصور، ومستشار رئيس الجمهورية مهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء المعنيين بالعديد من الدول العربية والإسلامية.

ويهدف المؤتمر لصياغة إستراتيجية علمية شاملة تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية تجديد الخطاب الديني بما يسهم في نهوض الأمة ورقيها ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي برعاية السيسي.. توافد شخصيات بارزة إلى مصر من 46 دولة.. ويناقش تفكيك المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجهاد والقتال في الخطاب الدعوي

نائبا عن الرئيس.. مدبولي يشهد افتتاح مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي"

ترشيحاتنا

فايلر يحتفل بفوز الأهلي على النجم الساحلي.. بهذه الطريقة

أخبار الفن.. قصة زواج زينة وأحمد عز.. الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي

الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بحسم مواجهات فبراير

الدولار يتهاوى .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 27-1-2020

مجدي عبدالغني يروى تفاصيل ليلة القبض عليه وأيام الشقاوة مع الخطيب وخناقة فتحى مبروك .. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور