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فيديوجراف| تعليمات مهمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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ياسمين بدوي - اعداد منار شعبان

اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس توصي باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم من الاصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة ومرض الأنفلونزا بصفة خاصة خاصة مع برودة الجو.


وذلك بعد ان  أثار فيروس «كورونا» المنتشر في الصين، الرعب في عدة بلاد حول العالم وليس الصين فقط، ورغم أنه تطور لفيروس الإنفلونزا، إلا أن عدم العثور على دواء لمواجهته هو السبب الرئيسي في هذه المخاوف العالمية منه، ويتوقف مدى الشفاء منه على عامل واحد فقط وهو الجهاز المناعي للشخص ومدى قدرته على مقاومة الأمراض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تعليمات التربية والتعليم   لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.


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