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شيخ الأزهر: دعوات التعصب لا تعبر عن الإسلام

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:13 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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البهى عمرو

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن القوانين المعاصرة تعالج عمليات البيع فى مجلدات، فإذا ذهبوا للقرآن الكريم ستجد ثلاث أحكام فقط.


وأضاف الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته بـ أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنون "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي" ، أن أحكام الفقه الدستوري فى القرآن تتم على ثلاث مبادئ وهم الشرع و العدل و المساواة. 

وأشار الدكتور أحمد الطيب إلى أن الجميع صمت عن ظاهرة التعصب الديني، سواء على مستوى التعليم أو الدعوة والإرشاد، وأن دعوات التعصب لا تعبر عن الإسلام، ولكن تنال دعم ملحوظ ومادي.


وكشف الدكتور أحمد الطيب، أن ظهور كتائب التغريب والحداثة تفرغت لتشويه رموز المسلمين، وأصبح على الكثير من الشباب أن يختار من هذه الحلقة سواء الانغلاق و التعصب و الكراهية ورفض الآخر أو الفراغ و الانتحار الحضاري.

وقد أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إنشاء مركز الازهر للتراث والتجديد، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، وعددا من العلماء المتخصصين الراغبين في المساهمة في تجديد الفكر الإسلامي.

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