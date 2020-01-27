مدبولي يكرم وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية لدوره في تجديد الخطاب الديني

كرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نظيرًا لجهوده الدعوية التي يقوم بها وسعيه لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ودوره داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في التصدي للفكر المتطرف.





جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم .





وتوجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بوافر الشكر والتقدير لمصر رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يبذلونه من جهود كبيره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر السلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.



