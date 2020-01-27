البنتاجون يعلن مقتل أحد جنوده شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، الاثنين، مقتل أحد جنودها الاحتياط (22 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث بمحافظة دير الزور شرق سوريا.





ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ا لوزارة قولها إن: "العريف في الجيش الأمريكي، أنطونيو مور، قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات تطهير لأحد الطرق في دير الزور، شرقي سورية، يوم الجمعة 24 يناير".





وأضافت الوزارة الأمريكية في بيانها: "أن الحادث لا يزال قيد التحقيق".





وأشار البيان إلى أن مور يبلغ من العمر 22 عاما، وينحدر من ولاية كارولينا الشمالية، حيث سبق أن عين في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في تلك الولاية، من دون إيضاح كيفية مقتله بدقة.





ومن المرجح أن يكون الجندي الأمريكي قد قتل بانفجار لغم أرضي أو عبوة ناسفة أثناء عمله على تمشيط المنطقة.