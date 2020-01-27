رئيس البرلمان يحيل أربعة اقتراحات قوانين للجان النوعية

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على إحالة أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها.





وتتضمن اقتراح بقانون مقدم من النائبين همام العادلى وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية.





كما تمت إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر عن الحوافز الايجابية للأسر المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتب لجنة الشئون الدستورية و قانون اخر مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.





كما أحالت الاقتراح بقانون تعديل قانون نقابة المهن التعليمية مقدم من النائب ياسين عبد الصبور إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية.