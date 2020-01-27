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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يتابع حالة الطلاب المبتعثين بجامعات الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:12 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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محمد امين
 دعا  الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بمتابعة الطلاب الدارسين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة والمبعوثين إلى دولة الصين للدراسة بالجامعات الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا " وخاصة بجامعة "ووهان" للاطمئنان عليهم، وتقديم العون لهم على وجه السرعة، كما طالب الطلاب المبتعثين بسرعة التوجه إلى سفارة مصر بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
 
كما طالب بتشديد الاستعدادات بالمستشفيات الجامعية لمتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في حالة وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا". 

وفي سياق متصل .. شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أنه تم تكليف فريق عمل من الإدارة العامة بالبعثات ولجنة ترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالوزارة بالتعامل السريع والفوري ومتابعة الدارسين بشكل دوري سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف متابعة الحالة الصحية للطلاب المصريين وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل المباشر والرد على أية أسئلة تتعلق بالحالة الصحية، فضلًا عن التعرف على كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الآتي:

جدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أية حالات اشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا في المستشفيات الجامعية حتى الآن.
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