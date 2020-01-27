بنت فريد شوقي تتحدث عن علاقة والدها بالأهلى

قالت المخرجة عبير فريد شوقي، إن الفنان أحمد زكي رحمة الله عليه، أطلق علي والدها رئيس جمهورية التمثيل في مصر، وكان محبًا لرياضة الملاكمة وتركها حبًا في التمثيل، ودخوله في عالم الفن.





وتابعت شوقي قائلًة: "بابا كان أهلاوي أصيل وكان بيفرح جدًا لما النادي الأهلي يكسب من شدة حبه له".





وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.



