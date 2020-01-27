أهلي 2001 يفوز على المصري برباعية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، فوزًا كبيرًا على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من بطولة الجمهورية.





جاءت أهداف الأهلي عن طريق يوسف الشوَّه، وأحمد نبيل «كوكا»، وأحمد أشرف وشادي رضوان، ليعود الأهلي فائزًا برباعية دون رد.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٤٤ نقطة، جمعها من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في سبع مباريات، مسجلًا ٣٩ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الـ٢٠.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.



