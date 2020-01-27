برقية شكر من مجلس عمد مطروح للرئيس السيسي على جهود حفظ الأمن والاستقرار

وجه مجلس عمد ومشايخ مطروح، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قيادته الحكيمة للبلاد والعبور بها إلى بر الأمان والاستقرار.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمد ومشايخ مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح والقيادات الأمنية المعنية والعمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ المحافظة.





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كما تم عرض لجهود محافظ مطروح فى تنمية المحافظة فى القطاعات التنموية والخدمية المختلفة منذ ديسمبر الماضى وحتى الآن، مشيدين بما تم إنجازه فى فترة وجيزة.







بينما أكد محافظ مطروح أنه لن يألوا جهدا فى تقديم يد العون والدعم لابناء المحافظة وتقديم التيسيرات لتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكدا على أهمية تكاتف أبناء مطروح بما يحقق مصالح المواطنين والصالح العام وبما يَكفُل تحقيق حياة كريمة للمواطن مع احترام كل رأى يسعى إلى خدمة المحافظة.





وأضاف على ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة وخدمة أهلها مع توفير الخدمات للمواطن بمطروح وذلك تنفيذًا لأولى توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان المصرى وتأكيد أولوية استكمال مد البنية التحتية فى أنحاء المحافظة من طرق وكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها بالتوازى مع تكثيف جهود تطوير منظومتى الصحة والتعليم كأهم القطاعات التى تبنى عليها القطاعات التنموية الأخرى ومتابعتها ميدانيًا على أرض الواقع وتوفير فرص العمل المناسبة، وإحياء القيم والسلوكيات والأخلاق المصرية الحميدة.





وناشد محافظ مطروح الأهالي بالحفاظ على أملاك الدولة وعلى حق الشعب وتوعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم تحقيقا للاستقرار النفسى والإجتماعى وجهود المحافظة فى التيسير عليهم وإزالة العقبات.





كما تقدم محافظ مطروح لجميع أفراد هيئة الشرطة بعيد الشرطة مع تقدير جهودهم وتضحياتهم فى تنفيذ مهامهم لحماية الأرواح والممتلكات بما يحقق الأمن والأمان.





وأشاد المحافظ بوطنية أبناء مطروح والذين كانوا فى كل أوقات المحن والشدائد التى مرت بها مصر أصحاب مواقف مشرفة بتعاونهم مع أجهزة الدولة وقواتنا المسلحة التى يعتبرونها القبيلة السابعة وأيضا مع أبنائهم من رجال الشرطة البواسل فى محاربة الإرهاب والتهريب عبر الحدود وكل أنواع الجريمة.

