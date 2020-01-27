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نشأت الديهي يكشف تسريبات صادمة عن صفقة القرن.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تسريبات لأهم بنود صفقة القرن المرتقبة المقرر الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، موضحًا أنه لم يرد بهذه التسريبات أي ذكر لوجود دولة فلسطينية في هذه البنود. 

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، أن من بين البنود إعلان سيطرة إسرائيل على 30 % من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم "ج"، وفق تصنيفات اتفاق أوسلو المبرم عام 1993، وأن تبقى القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية، ويشمل ذلك تشكيل إدارة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة للمسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة.

وتابع: ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية وفقًا للخطة الأمريكية بلدة شعفاط شمالي القدس، بدلا من القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وستكون هذه الدولة منزوعة السلاح والسيادة، وتحتفظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود البرية والجوية، بجانب الاعتراف بضم المستوطنات الإسرائيلية وليس فقط الكتل الاستيطانية الكبيرة.

وأوضح أن، السلطة الفلسطينية ستفرض سيطرتها على قطاع غزة مع نزع سلاح حركتي حماس والجهاد، وإنشاء ممر آمن بين غزة والضفة، وشرط الإدارة الأمريكية موافقة الفلسطينيين على هذه البنود، وتعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
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