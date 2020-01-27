صحيفة إسرائيلية: صفقة القرن ستؤدي لـ انتفاضة جديدة وليس السلام

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تقريرا عن صفقة القرن، قالت فيها إنها يمكن أن تشعل النار في الشارع الفلسطيني.





وقالت إنه من المرجح أن تشعل صفقة القرن التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النار في الشارع الفلسطيني أكثر من أن تؤدي إلى اتفاق سلام بين الجانبين.





وتأتي النتيجة المتوقعة للخطة في الوقت الذي شهدت فيه الضفة الغربية فترة من الهدوء النسبي والاستقرار الاقتصادي للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.





وأضافت أن الفلسطينيين، الذين لم يشاركوا في الخطة المقترحة، أدانوا بالفعل أي جزء من الصفقة ورفضوه. وحذر بيان رسمي صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من "عواقب وخيمة" على المنطقة بأسرها إذا كانت خطة ترامب تتعارض مع "سيادة أو هوية" الشعب الفلسطيني.





وقال البيان إن "صفقة القرن" لن تمر دون موافقة الشعب الفلسطيني. و"ستعيق القيادة الفلسطينية، بدعم من الشعب، كل المحاولات لوضع نهاية غير مرضية للقضية الفلسطينية، كما فعلت مرات عديدة في الماضي".





وأضاف البيان أن توقيت الإعلان "ليس سوى محاولة لمساعدة نتنياهو وترامب في أزماتهما الشخصية على حساب الفلسطينيين ... إننا ندعو شعبنا إلى التجمع حول قيادته في هذا الواقع التاريخي القاسي".





كما ألمح مسؤولو السلطة الفلسطينية ، الذين دعوا إلى "يوم الغضب"، إلى أن القيادة الفلسطينية قد تنهي تنسيقها الأمني ​​مع إسرائيل في الضفة الغربية.





وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق التعاون الأمني ​​هو أحد أقوى البطاقات الفلسطينية. إذا تابع عباس تهديده، فسيتأثر أمن إسرائيل بشكل كبير، حيث منعت قوات الأمن الفلسطينية العديد من الهجمات في الضفة الغربية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين.





بدأ التعاون والتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو الموقعة في عام 1993، ويرى كل من السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أن التعاون الأمني ​​هو جانب حاسم للحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.





لقد تعطل التعاون بين الجانبين من قبل، كما حدث خلال الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما أودت التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة وإطلاق النار والرجم والطعن والصواريخ وغيرها من أساليب الهجوم بحياة 1137 إسرائيليًا و4281 فلسطينيًا. قتلوا ايضا.





وعلى الرغم من أن مستوى العنف في الضفة الغربية عند أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع بالفعل مستوى التأهب. وفقًا لإذاعة الجيش، نشر الاحتلال 6 كتائب وكتائب قتالية متصلة بكل لواء إقليمي قادر على الرد على الهجمات وأعمال الشغب العنيفة.





يوم الأحد، ألغى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي. ندوة حول تطوير أنظمة التشغيل والقتال التي كان من المفترض أن يحضرها جميع الجنرالات في الجيش.





وواصلت أن إسرائيل ليست غريبة عن اتخاذ القرارات من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، لكن لم يؤد أي منها إلى السلام.





ومنذ 15 عاما، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة دون التنسيق مع قيادة السلطة الفلسطينية. وكانت النتيجة هي الاستيلاء العنيف على غزة من قبل حماس، وآلاف الصواريخ وثلاث حروب وموت لا يحصى.





تم إطلاق العشرات من البالونات المتفجرة في الآونة الأخيرة على جنوب إسرائيل من الجيب الذي تديره حماس ، وسقط أحدها على بعد حوالي 70 كم. بعيدا، يحمل عبوة ناسفة. كما تم إطلاق عدة صواريخ على إسرائيل، مما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى شن ضربات انتقامية.



