AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي فلسطين: الإسلام سبق المواثيق الدولية في إرساء مبادئ المواطنة

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:58 م
مفتي فلسطين
مفتي فلسطين
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم-محمود ضاحى-يارا زكريا- ايهاب
قال الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، إن الدَّعوة إلى احترام الوَطَن والمُواطنة هيَ دعوةٌ إلى تكاثف الجُهود، وصهرها في بوتقة واحدة، لكي تصبَّ في مصلَحة الوَطَن، فَفي الاتِّحاد قُوَّة، وفي الفرقة شرٌ عظيمٌ ومُستطير، كما أنَّ المُواطنَة هي الوَجهُ الثَّاني للهُوِيَّة الإسلاميَّة، فالتزامنا بالمُواطنَة من وجهة نظَرٍ إسلاميَّة لا يعني تخلِّينا عن هُويَّتنا الإسلامية، بل على العكس، إنَّه يدلُّ على عزَّتنا وقوَّتنا في سبيل مُواجهة كيد المُتربِّصين.

وبين فضيلته خلال كلمته بجلسة "المُوَاطَنَة رُؤيَةٌ شرعيَّة مُعَاصِرَة" بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، أن المُواطنَةُ في الشَّريعة الإسلاميَّة هي علاقة تبادليَّة قائمة على الانسجام والالتحام بين الإنسان والوطن، الَّذي يعيش فيه، سواء وُلدَ فيه، أم هاجَرَ إليه، واتَّخَذه موطِنًا، موضحًا أنَّ المُواطنةُ الحقَّة هي امتزاجٌ بين المُواطن والدَّولَة في الحُقُوق والواجبات، وأن مفهوم المُواطنة له ما يُسنده من النُّصُوص الشَّرعيَّة، وليس كما يُثار أنَّه بِدْعة محدثة.

وأكد خطيب المسجد الأقصى أن الإسلام أوجبَ الحكمَ بين النَّاس بالحَقِّ والإنصاف والعدل، دون محاباة أو تحيز، أو مَيْلٍ لمسلم على حساب معاهد أو العكس؛ لأَنَّ الإسلامَ دِيْنُ الحق والعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، موضحًا أن الإسلام سبقَ المواثيق الدَّوليَّة في إرساء مبادئ المُواطنة الشَّرعيَّة بين المُسلمين، وكذلك بين الآخرين من غير المُسلمين، وأنَّ الدِّفاع عن الوَطن بالقتال إنَّما كان أحد أسباب مشروعيَّته الإخراج من الوطن، وما يلحق بالخارجين من أوطانهم من أذى واضطهاد.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس علماء إندونيسيا: الإسلام يدعو إلى احترام التنوع العرقي والديني واللغوي

ترشيحاتنا

أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى.. إلزم شركة راية القابضة برد 110 ملايين جنيه

فيديو نادر.. عبلة كامل تتعرض لـ سؤال محرج من مذيعة

لقطة للتاريخ .. شهود يروون قصة إنقاذ الأب لابنه من تحت عجلات القطار: بكينا جميعا

محمد رمضان يستعرض سلسلة مرصعة بالمجوهرات.. فيديو

طائرة عسكرية أمريكية.. تفاصيل جديدة بشأن الطائرة التي أسقطتها طالبان

تحدوا المجتمع.. مصرية تحتفل بزفافها الثاني مع طفلتها: مالناش غير بعض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز