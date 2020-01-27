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أخبار العالم

بسبب فيروس كورونا.. الملك محمد السادس يأمر بإعادة 100 مغربي من الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:09 م
ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس
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قسم الخارجي
قال الديوان الملكي في المغرب إن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل مخصصة لدراسة أوضاع المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأعطى الملك تعليماته السامية  بإعادة 100  مواطن مغربي، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، الموجودين حاليا بهذا الإقليم، إلى أرض الوطن، وفقا لصحيفة "هيسبريس" المغربية.

وأمر العاهل المغربي بأن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.

كما أمر الملك أيضا، رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين الحاضرين، كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين.
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