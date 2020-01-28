طارق شوقي : جهود التطوير لم تهمل التعليم الفني

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جهود تطوير العملية التعليمية لم تهمل نهائيا التعليم الفني.





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حاولنا تغيير الرؤية المجتمعية للتعليم الفني ، حيث أن الدولة في حاجة لتخريج اجيال قادرة على تغذية الصناعة الوطنية ، ولذا كان لابد أن نقدم شهادة تعليم فني مصرية ذات جودة عالية.





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : أنشأنا مدارس جديدة تسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة و بين شركات الصناعات المصرية وبين مؤسسات دولية للاعتماد .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه المدارس الجديدة تخدم اولويات الصناعات المحلية ، في المجال الهندسي والاهزة المنزلية ، ومجال الطاقة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، و الثورة الصناعية ، والسيارات ، و الزراعة تكنولوجيا ادارة المياه ، والسياحة ، وادارة المخلفات.

وأشار إلى أن هذه المدارس فيها تعلم مزدوج 4 أيام في المصنع ويومين حصص نظرية ، وفيها ورش تدريب على أعلى مستوى ، مؤكدا ان الشراكة فرقت جدا في نوعية و جودة التعليم المقدم ، فهي منظومة ذات جودة عالمية.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تلقت تكليفا رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر لتصبح 1000 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا والبالغ عددها 11 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى الآن، جميعها مجانية.





جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها وتشغيلها في مصر حتى الان هي : مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور بمحافظة القليوبية وهي أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، ومدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية ومقرها مدينة الشروق بالقاهرة، وهي أول مدرسة بمصر تتخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات.





ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية، وهي متخصصة في التركيبات الكهربائية وتبريد وتكييف الهواء والتصنيع الميكانيكي، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، متخصصة في التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، والتبريد والتكييف، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وهي متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا.



