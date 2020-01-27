أشرف عبد الباقي يستأنف نشاط مسرح مصر بمسرحية كلها غلط الخميس المقبل

يعود فريق عمل "مسرحية كلها غلط " بقيادة النجم أشرف عبدالباقي، لعرض المسرحية بعد فترة قصيرة من التوقف، نظرا لامتحانات نصف العام الدراسي.

و قرر عبدالباقي العودة مجددا بفرقته للعرض على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وذلك بداية من يوم الخميس المقبل على خشبة المسرح بشارع عماد الدين.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية كلها غلط "جريمة في المعادي"، من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإنتاج وورك شوب.