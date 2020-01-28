لا أمتلك سيارة .. مواطن يناشد وزارة التموين بإعادة بطاقته المتوقفة.. صور

شكا المواطن هشام عبد الفتاح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين التى تحمل رقم 102012541937.

وقال فى شكواه : إنه فوجئ بملاحظة على ورقة العيش أنه تم إيقاف بطاقة التموين بسبب امتلاكه سيارة رغم أنني عمل عليها فقط وقدمت ما يثبت ذلك، وطالب القارئ المسئولين ضرورة التدخل لعودة البطاقة وصرف المواد التموينية الخاصة بها للمساعدة على المعيشة.

وأضاف : بحجة وجود سيارة أعمل عليها تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى، وقد تظلمت ولدى مستندات تثبت أننى أعمل عليها ولكن لم تعد البطاقة مرة أخرى .

للتواصل مع الشاكى: 01063722536

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360