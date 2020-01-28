التخطيط: مصر حققت تقدما في ملف التنمية البشرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال التنمية البشرية، نتيجة الاستثمار في العنصر البشري عبر قطاع التعليم، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية.

أوضحت في تصريحات لها، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبير جدًا يمثل الشباب ٦٠٪ منه.





وذكرت أن دول العالم تنظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أسس التنمية الاقتصادية.





وأشارت إلي أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم علي استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هي الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.