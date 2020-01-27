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مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية عن إنقاذ أب لابنته من الدهس: الأب مهمل

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشف ياسر عبد الحميد مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية، تفاصيل إنقاذ أب لابنته من أسفل عجلات القطار.

وقال ياسر عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الإبنة لم تسقط من الرصيف ولكن الأب وأبنته قررا  العبور  من أسفل القطار أثناء توقفه وعند مرور الأبنة تحرك القطار و اضطر الوالد إلى النزول إلى القضبان لحماية ابنته ".

وأضاف ياسر عبد الحميد:"  هذا الأب مهمل وجازف بحياة ابنته ولا يصح ان يعبر هو وابنته من اسفل القطار المتواجد على رصيف المحطة، مع العلم بوجود نفق لعبور المواطنين".

وتابع ياسر عبد الحميد:"  على وسائل الإعلام العمل على توعية  المواطنين للحفاظ على الأمن والسلامة في محطات القطارات".

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