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رياضة

أزارو يوجه رسالة لـ مروان وأجايي وصلاح محسن

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:06 ص
وليد ازارو ومروان
وليد ازارو ومروان محسن وأجايي
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حسن العمدة
أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن علاقته كبيرة وقوية مع لاعبي الأهلي والعمال.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "سأفتقد جميع اللاعبين، ولكن علي معلول أقربهم لأنه كان دوما معي في الغرفة وأجايي وأحمد فتحي وجميع اللاعبين".

ووجه أزارو رسالة إلى الجماهير: "أشكر كل واحد بيحب أزارو وكل واحد انتقد وليد أزارو، ومعاه عشنا حاجات حلوة واتمنى للأهلي التوفيق السنة دي وخاصة في إفريقيا".

كما وجه رسالة إلى لاعبي الأهلي: "الناس كلها نضيفة واللعيبة من أفضل الناس اللي شوفتها في حياتي وأحب أشكر كل واحد كان السبب في نجاح وليد أزارو".

وأتم: "أكتر صحابي هما اللي بيلعبوا مكاني مروان محسن وصلاح محسن وأجايي وعمرنا ما زعلنا أن واحد بيلعب وواحد لا".
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