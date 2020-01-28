حتحوت ردا على القيعي والمنيسي: لديكم مشكلة في المفاهيم الإعلامية.. فيديو

رد الإعلامي هاني حتحوت، على ثنائي قناة النادي الأهلي " عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ، والإعلامي إبراهيم المنيسي بشأن نسبِهِ تصريحات غير واضحة، وتعمده إبراز أخطاء النادي الأهلي عقب انتهاء لقاء الأحد، أمام النجم الساحلي.





وأضاف حتحوت في تصريحات خلال خلال تقديم برنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد" أنه لا يتعمد إبراز أخطاء النادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي كما توقع عدلي القيعي وإبراهيم المنسي قائلا :" تحليل المباراة عقب انتهائه مهنة إعلامية".

وتابع :"إظهار الأخطاء ليس له علاقة بالانتماء للنادي الأهلي أو الزمالك ".





وتابع :" المهنية الإعلامية يجب أن تقدم للمشاهدين بمصداقية، وإذا لم يمتلكان أساليب الإعلام الصحيحة فهناك مشكلة كبيرة ".





وواصل :" الإعلام يعلم الناس، والمشاهد هو اللي بيحكم، وانتم لا تملكون تلك المعلومة، وإعادة اللقطة للجماهير؛ من أجل التأكد، ولو عندكم مشكلة في المفاهيم الإعلامية، دي مشكلة كبيرة، وانتم كبار مينفعش يتقال كلام غير مفهوم".