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رياضة

تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. و الأهلي كلمة السر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:05 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
هاجم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بشأن الحكام في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " هوا الاتحاد الأفريقي حكايته ايه!!! "


وكان الاتحاد الأفريقي قرر تعيين الحكم المغربي السيد رضوان جيد حكما لمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي سيتحدد خلالها مصير الأهلي من التاهل لدور الـ 8

وأعلن نادى الهلال السودانى احتجاجه رسميًا على تعيين المغربى رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلى المصرى والتي ستقام السبت المقبل 

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