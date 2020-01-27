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رياضة

بشرى سارة لـ الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة بأبطال أفريقيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:56 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على تعيين المغربي رضوان جيد لـ إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد المغربي رضوان جيد واحدا من أهم الحكام داخل أركان القارة السمراء فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة وإدارته للعديد من المباريات المهمة.

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الأهلى مع الهلال هي الأولى التي يتم إسنادها لرضوان جيد في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي تاريخا جيدا مع الحكم المغربي رضوان جيد ، فخاض الأهلى معه 3 مباريات فاز بها جميعا ، وكانت البداية أمام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ32 لنسخة 2010، وفاز الفريق الأحمر بهدفين دون رد وكانت المباراة الثانية كانت أمام بيدفيست ويست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 لنسخة 2017، وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد وأما المباراة الثالثة فكانت أمام كمبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وفاز الأهلي بنتيجة 4-3.

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