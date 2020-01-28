الجارالله يكشف تطورات جديدة حول المصالحة العربية مع قطر

كشف الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، عن رفض السعودية لكافة الشروط القطرية التي وضعتها، مشيرا إلى عودة الأزمة مع قطر إلى المربع الأول.





وكتب الجار الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "السعودية أبلغت دول الخليج برفضها الشروط القطرية وأن الأزمة مع قطر عادت إلي المربع الأول".





وأضاف: "بعض دول الخليج علي علم بالمسار الذي يحكم فيه أمير قطر الشيخ تميم وأصبح مفهوم لهم أنه الآن هو صاحب القرار لا حمدين ولا حرملك، وهناك مستشارين منتقدين لم يعودوا نشطين بل معفيين حيث لم يعد لهم رأي".





وكان الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، كشف عن عمل السعودية الدائم لنشر السلام المستدام بين الدول في العالم.





وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "المملكة هي من كانت دائمًا تسعى لإحلال السلام".





وأضاف الفيصل: "نحن الذين نحفز قطر بأن تكون عضوًا بناءً في مجلس التعاون الخليجي".





وتابع: "المشاركة الأخيرة للمنتخبات السعودية والبحرينية والإماراتية في بطولة خليجي 24، إشارة من هذه الدول على عملها على إحلال السلام".



