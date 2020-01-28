AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجارالله يكشف تطورات جديدة حول المصالحة العربية مع قطر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشف الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، عن رفض السعودية لكافة الشروط القطرية التي وضعتها، مشيرا إلى عودة الأزمة مع قطر إلى المربع الأول. 

وكتب الجار الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "السعودية أبلغت دول الخليج برفضها الشروط القطرية وأن الأزمة مع قطر عادت إلي المربع الأول". 

وأضاف: "بعض دول الخليج علي علم بالمسار الذي يحكم فيه أمير قطر الشيخ تميم وأصبح مفهوم لهم أنه الآن هو صاحب القرار لا حمدين ولا حرملك، وهناك مستشارين منتقدين لم يعودوا نشطين بل معفيين حيث لم يعد لهم رأي". 

وكان الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، كشف عن عمل السعودية الدائم لنشر السلام المستدام بين الدول في العالم.

وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "المملكة هي من كانت دائمًا تسعى لإحلال السلام".

وأضاف الفيصل: "نحن الذين نحفز قطر بأن تكون عضوًا بناءً في مجلس التعاون الخليجي".

وتابع: "المشاركة الأخيرة للمنتخبات السعودية والبحرينية والإماراتية في بطولة خليجي 24، إشارة من هذه الدول على عملها على إحلال السلام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. السعودية تعلق على مشاركة المنتخب في خليجي 24 بقطر

قمة الرياض.. هل تطوي أزمة قطر مع دول الخليج

وزير قطري يصل إلى السعودية لحضور الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية

الكويت: متفائلون بحل أزمة الخليج قريبا

تركي الفيصل يعلق على دور السعودية في المصالحة مع قطر

قرقاش يكشف حقيقة حل الأزمة الخليجية والتصالح مع قطر

ترشيحاتنا

والد ميجان ميركل ينشر صورا صادمة لابنته.. شاهد

براءة زوج نانسي عجرم .. صحفي لبناني يفجر مفاجأة

وليد أزارو يكشف عن سبب رفضه الانتقال لدوري الصين وموقفه من الانضمام لـ بيراميدز

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

أيهما أولى أساهم في زواج شقيقتي أم أسدد ديوني؟.. علي جمعة يجيب

أول لقطة للأب الشجاع بعدما أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل