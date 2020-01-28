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أخبار العالم

من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا.. الصحة العالمية تتخذ قرارا جديدا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت منظمة الصحة العالمية إدراج مختبرات روسية تابعة للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، رسميا ضمن المختبرات التي تقوم بدراسات حول مكافحة فيروس كورونا

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المنطمة قولها: ""منظمة الصحة العالمية تدرج رسميا مختبرات الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، التي طورت نظامين حديثين لتشخيص فيروس كورونا جديد، في سجل المختبرات الأوروبية التي تساعد منظمة الصحة العالمية في تشخيص هذا المرض".

وقررت الحكومة الصينية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وذلك في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد

وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد الذي ضرب البلاد إلى 106 حالات، بالإضافة إلى ظهور 1600 حالة إصابة جديدة. 

وكانت كل من ألمانيا وسريلانكا قد أعلنتا ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، على أراضيهما، لتنضما إلى مجموعة من الدول التي اكتشفت حالات جديدة للفيروس.
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