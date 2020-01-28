تريزيجيه والمحمدي في مهمة تاريخية مع أستون فيلا أمام ليستر بـ كأس الرابطة





ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 24 عاما.





على الجانب الآخر يطمح فريق ليستر سيتي الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم، في انتزاع بطاقة التأهل من الفيلانز.





وكانت مباراة الذهاب بين ليستر سيتي وأستون فيلا انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.









يستضيف فريق أستون فيلا المحترف بين صفوفه الدوليين المصريين محمود حسين تريزيجيه وأحمد المحمدي نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.