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أخبار العالم

للفوز بالمعركة ضد كورونا.. الرئيس الصيني يكشف الحل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:48 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء أمس الاثنين، إنه "يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد".

ووفقا لـ وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات في توجيهات لمنظمات الحزب الشيوعي الصيني وأعضائه ومسؤوليه، وطلب منهم توحيد الشعب في تطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، بشكل حازم.

وشدد شي جين بينج على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية، لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

كما طالبهم بتوطيد ثقتهم والبقاء متحدين واتخاذ تدابير علمية هادفة في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، مشيرا إلى ضرورة إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي، مطالبا بالوحدة في الزعامة والقيادة والعمل في أعمال وقاية الوباء ومكافحته.

كما طلب شي من مسؤولي منظمات الحزب، وخاصة كبار القادة، أن يظلوا في العمل دائما، وأن ينفذوا الأوامر الصادرة من الخطوط الأمامية وأن يتحملوا مسؤولياتهم في الحوكمة.

وأشار شي جين بينج، إلى أن مسؤولي الحزب سيختبرون في هذه المعركة الشاقة، حاثا لجان الحزب على جميع المستويات على تشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين على الخروج والقتال بشجاعة في المعركة، ليروا أنهم قادرون على اجتياز الاختبارات من خلال عملهم.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات.

كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.
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